Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’790 -1.5%  SPI 17’855 -1.5%  Dow 46’584 -0.2%  DAX 22’922 -1.1%  Euro 0.9219 -0.4%  EStoxx50 5’633 -1.1%  Gold 4’804 2.1%  Bitcoin 56’499 -0.7%  Dollar 0.7895 -1.0%  Öl 95.7 -7.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So finden Startups Investoren
Rebalancing: Wann sollten Anleger eine Portfolio-Anpassung vornehmen?
Erste Schätzungen: Sartorius vz gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Erste Schätzungen: SAP SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Erste Schätzungen: Nokia präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...

FGI Industries Aktie 147486078 / KYG3302D2024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.04.2026 07:01:06

Ausblick: FGI Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FGI Industries
3.84 USD 1.32%
Kaufen Verkaufen

FGI Industries wird am 09.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,300 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 0,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 35,5 Millionen USD gegenüber 35,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,555 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,650 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 135,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 131,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch