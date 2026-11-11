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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Fertiglobe legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fertiglobe gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,006 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fertiglobe noch 0,110 AED je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 776,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,79 Milliarden AED erzielt wurde.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,054 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,190 AED vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 3,55 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,38 Milliarden AED in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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