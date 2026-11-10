Ausblick: Ferronordic Machines Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ferronordic Machines Registered lädt am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,04 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,870 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 11,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,06 Milliarden SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Ferronordic Machines Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,18 Milliarden SEK aus.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 8,41 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -13,660 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 5,28 Milliarden SEK, gegenüber 4,57 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net