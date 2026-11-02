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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ferroglobe mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ferroglobe lädt am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Ferroglobe nach den Prognosen von 2 Analysten 382,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 311,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,050 USD je Aktie, gegenüber -0,910 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,51 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Ferroglobe PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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