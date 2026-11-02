Ausblick: Ferroglobe mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ferroglobe lädt am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Ferroglobe nach den Prognosen von 2 Analysten 382,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 311,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,050 USD je Aktie, gegenüber -0,910 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,51 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net