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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Federated Investors gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Federated Investors wird am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten schätzen, dass Federated Investors für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Federated Investors im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 504,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 472,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,91 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,48 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,13 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,00 Milliarden USD, gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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