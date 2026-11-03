Ausblick: Fastly stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fastly wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,119 USD aus. Im letzten Jahr hatte Fastly einen Verlust von -0,200 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,71 Prozent auf 187,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 158,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,525 USD, gegenüber -0,830 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 741,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 624,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net