Fastighetsbolaget Emilshus AB Registered b Aktie 114035841 / SE0016785786
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Fastighetsbolaget Emilshus Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Fastighetsbolaget Emilshus Registered B wird am 15.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,795 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fastighetsbolaget Emilshus Registered B 1,32 SEK je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 285,5 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 25,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fastighetsbolaget Emilshus Registered B einen Umsatz von 228,0 Millionen SEK eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,07 SEK im Vergleich zu 4,31 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden SEK, gegenüber 913,0 Millionen SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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