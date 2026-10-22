Fastighets AB Balder Registered b Aktie 119139906 / SE0017832488
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Fastighets Balder Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Fastighets Balder Registered B lädt am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten schätzen, dass Fastighets Balder Registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Fastighets Balder Registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,61 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,45 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,42 SEK aus. Im Vorjahr waren 6,23 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 14,30 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 13,72 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fastighets AB Balder Registered Shs -B-
|
22.10.26
|Ausblick: Fastighets Balder Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: Fastighets Balder Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Ausblick: Fastighets Balder Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: Fastighets Balder Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Fastighets Balder Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Fastighets Balder Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Fastighets AB Balder Registered Shs -B-
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.