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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,370 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 15,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,440 SEK erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,91 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 211,5 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 194,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,22 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,64 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 843,2 Millionen SEK, gegenüber 790,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered Shs -B-
Analysen zu Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered Shs -B-
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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