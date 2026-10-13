Ausblick: Fastenal vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fastenal lässt sich am 14.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fastenal die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,339 USD je Aktie gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 14,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,44 Milliarden USD gegenüber 2,13 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,27 USD, gegenüber 1,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 9,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,20 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch