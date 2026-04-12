Ausblick: Fastenal legt Quartalsergebnis vor

Fastenal lädt am 13.04.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,299 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Fastenal nach den Prognosen von 12 Analysten 2,20 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,96 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,24 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,09 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,07 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch