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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Fasadgruppen Group Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fasadgruppen Group Registered wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,964 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 92,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Fasadgruppen Group Registered 0,500 SEK je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll Fasadgruppen Group Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,40 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,56 Prozent gesteigert.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,98 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,910 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,35 Milliarden SEK, gegenüber 5,45 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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