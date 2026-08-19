Fasadgruppen Group AB Registered Shs Aktie 58704685 / SE0015195771
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Fasadgruppen Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Fasadgruppen Group Registered wird am 20.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,657 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 77,57 Prozent erhöht. Damals waren 0,370 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,38 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,43 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,03 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,910 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,35 Milliarden SEK, gegenüber 5,45 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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