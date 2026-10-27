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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Farmland Partners vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Farmland Partners präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Farmland Partners noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Farmland Partners nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 6,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 46,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,235 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,610 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 30,9 Millionen USD, gegenüber 52,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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