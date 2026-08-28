Farasis Energy Aktie 55639736 / CNE1000041T4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.08.2026 07:01:06
Ausblick: Farasis Energy (Gan Zhou) A legt Quartalsergebnis vor
Farasis Energy (Gan Zhou) A wird am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,050 CNY gegenüber -0,010 CNY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz liegt die Prognose von 1 Analyst bei 2,03 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 2,03 Milliarden CNY.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,270 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum -0,610 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,05 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 9,12 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Farasis Energy (Gan Zhou) A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
14.08.26
|Erste Schätzungen: Farasis Energy (Gan Zhou) A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.