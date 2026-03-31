Faraday Future Intelligent Electric Aktie 137662678 / US3073598852
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31.03.2026 07:01:06
Ausblick: Faraday Future Intelligent Electric präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Faraday Future Intelligent Electric lässt sich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Faraday Future Intelligent Electric die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Faraday Future Intelligent Electric für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,580 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,890 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Faraday Future Intelligent Electric mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 69,57 Prozent verringert.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -3,520 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -19,610 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 0,5 Millionen USD, gegenüber 0,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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