FANUC CORPORATION Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-6 Sh Aktie 4682991 / US3073051027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.10.2026 07:01:06
Ausblick: FANUC zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
FANUC äussert sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,171 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 14,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,150 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,51 Milliarden USD – ein Plus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FANUC 1,43 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,700 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,590 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 6,16 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,69 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu FANUC CORPORATION Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-6 Sh
|
07:01
|Ausblick: FANUC zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: FANUC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.26
|Ausblick: FANUC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: FANUC legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: FANUC legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu FANUC CORPORATION Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-6 Sh
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen verlieren
An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag nach unten.