Ausblick: FANUC zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FANUC äussert sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,171 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 14,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,150 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,51 Milliarden USD – ein Plus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FANUC 1,43 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,700 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,590 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 6,16 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,69 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch