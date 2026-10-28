Ausblick: Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) wird am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,658 USD je Aktie gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,40 Milliarden USD aus – eine Minderung von 81,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) einen Umsatz von 40,40 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,63 USD im Vergleich zu 0,000 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 29,61 Milliarden USD, gegenüber 160,56 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch