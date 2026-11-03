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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Fair Isaac stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Fair Isaac äussert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 10,69 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fair Isaac 6,42 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Fair Isaac nach den Prognosen von 17 Analysten 651,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 26,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 515,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 42,64 USD aus, während im Fiskalvorjahr 26,54 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,53 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,99 Milliarden USD.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fair Isaac Corp.
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07:01
|Ausblick: Fair Isaac stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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28.07.26
|Ausblick: Fair Isaac stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Fair Isaac Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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