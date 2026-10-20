Ausblick: Fagerhult Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fagerhult Registered lädt am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,250 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fagerhult Registered noch 0,490 SEK je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,01 Milliarden SEK gegenüber 2,03 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,698 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,80 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,90 Milliarden SEK, gegenüber 7,89 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch