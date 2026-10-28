Ausblick: Fagerhult Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fagerhult Registered äussert sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,217 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Fagerhult Registered einen Gewinn von 0,490 SEK je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,02 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fagerhult Registered einen Umsatz von 2,03 Milliarden SEK eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,696 SEK im Vergleich zu 1,80 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 7,92 Milliarden SEK, gegenüber 7,89 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch