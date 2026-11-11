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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: EyePoint Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher
EyePoint Pharmaceuticals stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,930 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 0,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 76,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte EyePoint Pharmaceuticals einen Umsatz von 1,0 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,632 USD im Vergleich zu -3,170 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 1,7 Millionen USD, gegenüber 31,4 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu EyePoint Pharmaceuticals Inc Registered Shs
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11.11.26
|Ausblick: EyePoint Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu EyePoint Pharmaceuticals Inc Registered Shs
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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