Ausblick: Expeditors International of Washington zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Expeditors International of Washington wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,60 Milliarden USD – ein Plus von 24,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Expeditors International of Washington 2,89 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,93 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,95 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 13,30 Milliarden USD, gegenüber 11,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net