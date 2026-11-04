Ausblick: Expedia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Expedia veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 29 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 8,85 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 7,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 30 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,73 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Expedia einen Umsatz von 4,41 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,81 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 34 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16,22 Milliarden USD, gegenüber 14,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net