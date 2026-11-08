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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Exodus Movement A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Exodus Movement A wird am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,420 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,30 Prozent auf 29,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -2,442 USD je Aktie, gegenüber -0,390 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 110,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 121,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Exodus Movement Inc Registered Shs -A-
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