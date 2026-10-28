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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Exelixis verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Exelixis stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,887 USD. Dies würde einem Zuwachs von 28,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Exelixis 0,690 USD je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 646,5 Millionen USD gegenüber 597,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,56 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,78 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,55 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,32 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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