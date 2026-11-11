Ausblick: Exchange öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Exchange lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Exchange die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,60 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Exchange ein EPS von 1,32 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,07 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 959,7 Millionen CAD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,68 CAD je Aktie, gegenüber 3,20 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 3,93 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 3,28 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net