Ausblick: eWork Scandinavia AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

eWork Scandinavia AB wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,700 SEK aus. Im letzten Jahr hatte eWork Scandinavia AB einen Gewinn von 0,910 SEK je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll eWork Scandinavia AB in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 2,60 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,99 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 3,58 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 4,41 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 12,08 Milliarden SEK, gegenüber 13,74 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch