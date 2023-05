Ausblick: Evonik legt Quartalsergebnis vor

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienaktienmarkt präsentierte sich zum Wochenstart mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex verbuchte hingegen leichte Verluste. Die Wall Street notierte am ersten Handelstag der Woche letztlich in verschiedenen Richtungen. Die Börsen in Fernost konnten zum Wochenstart mehrheitlich zulegen.