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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Evolution Petroleum vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Evolution Petroleum stellt am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,007 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Evolution Petroleum 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 22,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Evolution Petroleum 21,3 Millionen USD umsetzen können.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,080 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 89,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 86,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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