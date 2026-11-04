Ausblick: Evolent Health A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Evolent Health A stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,061 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Evolent Health A ein EPS von -0,240 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Evolent Health A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 727,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 479,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 51,62 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -5,070 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,64 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net