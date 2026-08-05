Evolent Healt a Aktie 28153126 / US30050B1017
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Evolent Health A präsentiert Quartalsergebnisse
Evolent Health A wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Evolent Health A nach den Prognosen von 14 Analysten 597,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 34,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 444,3 Millionen USD umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,181 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -5,070 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,50 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,88 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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