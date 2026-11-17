Evogene wird am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,190 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 19,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,3 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Evogene für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 0,4 Millionen USD aus.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,100 USD, gegenüber -1,080 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 1,4 Millionen USD im Vergleich zu 3,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net