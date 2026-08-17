Evogene Aktie 3201436 / IL0011050551
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17.08.2026 07:01:06
Ausblick: Evogene gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Evogene wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,270 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,620 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 62,50 Prozent auf 0,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Evogene noch 0,9 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -1,700 USD je Aktie, gegenüber -1,080 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 1,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 3,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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