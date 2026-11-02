Ausblick: Everus Constr Group präsentiert Quartalsergebnisse

Everus Constr Group veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Everus Constr Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,31 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,11 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Everus Constr Group nach den Prognosen von 6 Analysten 1,19 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 986,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,30 USD, gegenüber 3,95 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 4,66 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,75 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net