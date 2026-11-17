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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: Everpure A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Everpure A wird am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 0,773 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Everpure A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,33 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 964,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,80 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,550 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,06 Milliarden USD, gegenüber 3,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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