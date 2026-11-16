|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.11.2026 07:01:06
Ausblick: Euroseas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Euroseas wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,25 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 56,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,57 USD, gegenüber 19,72 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 222,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 227,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Euroseas Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Euroseas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: Euroseas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.05.26
|Ausblick: Euroseas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Euroseas Ltd Registered Shs
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.