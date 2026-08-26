Ausblick: Euronav präsentiert Quartalsergebnisse

Euronav öffnet am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,767 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Euronav ein EPS von 0,050 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Euronav in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 502,9 Millionen EUR im Vergleich zu 342,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,14 EUR, gegenüber 0,620 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 1,88 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,48 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch