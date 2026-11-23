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23.11.2026 07:01:06
Ausblick: Euronav legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Euronav lädt am 24.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,670 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1016,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 EUR je Aktie erzielt worden waren.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 510,9 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 31,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 388,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,25 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,620 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 2,03 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 1,48 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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