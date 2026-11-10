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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: EuroDry legt Quartalsergebnis vor
EuroDry wird am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,10 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte EuroDry -0,240 USD je Aktie verloren.
EuroDry soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,33 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,550 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 70,8 Millionen USD, gegenüber 52,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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