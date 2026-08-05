EuroDry Aktie 41844684 / MHY235081079
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: EuroDry legt Quartalsergebnis vor
EuroDry wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,23 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte EuroDry -1,120 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 58,33 Prozent auf 17,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte EuroDry noch 11,3 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,550 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 66,0 Millionen USD, gegenüber 52,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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