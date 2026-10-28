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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: EUROBANK stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
EUROBANK wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,113 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 945,3 Millionen EUR – ein Minus von 33,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EUROBANK 1,43 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,438 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,370 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 3,72 Milliarden EUR, gegenüber 6,02 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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