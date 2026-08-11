Ausblick: Eureka Forbes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Eureka Forbes präsentiert am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,98 INR aus. Im letzten Jahr hatte Eureka Forbes einen Gewinn von 1,99 INR je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,08 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,89 Milliarden INR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,50 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,36 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 30,74 Milliarden INR, gegenüber 27,09 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch