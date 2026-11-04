Ausblick: Eton Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Eton Pharmaceuticals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,312 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Eton Pharmaceuticals noch -0,070 USD je Aktie verloren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 42,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 86,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,09 USD im Vergleich zu -0,170 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 149,7 Millionen USD, gegenüber 80,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net