Ausblick: ETHZilla zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ETHZilla präsentiert in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,260 USD. Das entspräche einem Gewinn von 91,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -3,000 USD erwirtschaftet wurden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 3,3 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -5,095 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -55,180 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 18,5 Millionen USD, gegenüber 6,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch