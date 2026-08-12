ETHZilla Corporation Registered Shs Aktie 149418235 / US68236V4014
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: ETHZilla zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ETHZilla präsentiert in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,260 USD. Das entspräche einem Gewinn von 91,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -3,000 USD erwirtschaftet wurden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 3,3 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -5,095 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -55,180 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 18,5 Millionen USD, gegenüber 6,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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