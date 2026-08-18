Ausblick: Estée Lauder Companies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Estée Lauder Companies wird am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,319 USD gegenüber -1,510 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Estée Lauder Companies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,55 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,05 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 29 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,44 USD, gegenüber -3,150 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 14,96 Milliarden USD im Vergleich zu 14,29 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch