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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Essex Property Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Essex Property Trust wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,47 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,56 USD je Aktie vermeldet.
17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 473,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Essex Property Trust für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 491,0 Millionen USD aus.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,56 USD je Aktie, gegenüber 10,40 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 1,95 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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