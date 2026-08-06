Ausblick: Essent Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Essent Group wird am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,76 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Essent Group noch 1,93 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,87 Prozent auf 321,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 312,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,15 USD je Aktie, gegenüber 6,90 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,30 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch