Essent Group Aktie 22389305 / BMG3198U1027
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Essent Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Essent Group wird am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,76 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Essent Group noch 1,93 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,87 Prozent auf 321,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 312,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,15 USD je Aktie, gegenüber 6,90 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,30 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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