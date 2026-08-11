ESS Tech Aktie 137717697 / US26916J2050
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: ESS Tech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ESS Tech wird am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,440 USD gegenüber -0,900 USD im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 95,76 Prozent auf 0,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -1,680 USD, gegenüber -4,340 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 0,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,6 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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