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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Erste Group Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Das prognostizieren Analysten für die Erste Group Bank-Bilanz.
Erste Group Bank wird am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,74 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 24,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,20 EUR erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 23,95 Prozent auf 4,00 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Erste Group Bank noch 5,26 Milliarden EUR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,01 EUR, während im vorherigen Jahr noch 8,24 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,90 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 21,16 Milliarden EUR waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Erste Group Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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