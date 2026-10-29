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Quartalszahlen im Blick 29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Erste Group Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: Erste Group Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Das prognostizieren Analysten für die Erste Group Bank-Bilanz.

Erste Group Bank
100.05 CHF 1.06%
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Erste Group Bank wird am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,74 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 24,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,20 EUR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 23,95 Prozent auf 4,00 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Erste Group Bank noch 5,26 Milliarden EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,01 EUR, während im vorherigen Jahr noch 8,24 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,90 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 21,16 Milliarden EUR waren.

Redaktion Finanzen.net

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.97 SGB0YU
Short 15’706.16 13.89 SABWMU
Short 16’285.96 8.95 SXB66U
SMI-Kurs: 14’787.40 30.10.2026 10:27:41
Long 14’206.02 19.70 SVBHNU
Long 13’895.60 13.95 S5YRBU
Long 13’282.09 8.84 SNBW3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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